Реал — Челси. Где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов
Первый матч состоится в Мадриде (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
NV представляет анонс первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси.
Матч Реал (Испания) — Челси (Англия) состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать о Реале перед матчем:
- занял первое место в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, а в 1/8 финала обыграл Ливерпуль;
- идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 13 очков;
- одержал три победы и потерпел два поражения в пяти последних матчах во всех турнирах;
- не сыграет Менди.
Что нужно знать о Челси перед матчем:
- выиграл свою группу, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб, а в 1/8 финале выбил Боруссию Дортмунд;
- занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии, находясь в 12-ти очках от зоны вылета;
- не знает побед в четырех последних матчах подряд во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих;
- не сыграют Броя, Аспиликуэта, Тьяго Силва.
Ориентировочные составы:
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус
Челси: Кепа, Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл, Канте, Ковачич, Фернандес, Стерлинг, Гаверц, Жоау Феликс