Реал — Челси. Где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов

11 апреля, 16:29
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Первый матч состоится в Мадриде (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Первый матч состоится в Мадриде (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

NV представляет анонс первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси.

Матч Реал (Испания) — Челси (Англия) состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Реале перед матчем:

  • занял первое место в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, а в 1/8 финала обыграл Ливерпуль;
  • идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 13 очков;
  • одержал три победы и потерпел два поражения в пяти последних матчах во всех турнирах;
  • не сыграет Менди.
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Что нужно знать о Челси перед матчем:

  • выиграл свою группу, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб, а в 1/8 финале выбил Боруссию Дортмунд;
  • занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии, находясь в 12-ти очках от зоны вылета;
  • не знает побед в четырех последних матчах подряд во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих;
  • не сыграют Броя, Аспиликуэта, Тьяго Силва.
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Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус

Челси: Кепа, Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл, Канте, Ковачич, Фернандес, Стерлинг, Гаверц, Жоау Феликс

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид

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