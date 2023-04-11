Реал — Челси. Где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля, 16:29 Первый матч состоится в Мадриде (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

NV представляет анонс первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси.



Матч Реал (Испания) — Челси (Англия) состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Реале перед матчем:

занял первое место в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, а в 1/8 финала обыграл Ливерпуль;

идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 13 очков;

одержал три победы и потерпел два поражения в пяти последних матчах во всех турнирах;

не сыграет Менди.

Что нужно знать о Челси перед матчем:

выиграл свою группу, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб, а в 1/8 финале выбил Боруссию Дортмунд;

занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии, находясь в 12-ти очках от зоны вылета;

не знает побед в четырех последних матчах подряд во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих;

не сыграют Броя, Аспиликуэта, Тьяго Силва.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус



Челси: Кепа, Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл, Канте, Ковачич, Фернандес, Стерлинг, Гаверц, Жоау Феликс

