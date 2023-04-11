Реал — Челси. Букмекеры дали прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля, 17:05 Челси дают меньше шансов на проход в полуфинал (Фото:REUTERS/David Klein)

Букмекеры сделали прогнозы на первый матч в четвертьфинале Лиги чемпионов между Реалом и Челси.



Матч между командами состоится в Мадриде 12 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит – Реал. Его победа соответствует коэффициенту 1,71. Успех Челси оценивается в 5,00, ничья – в 3,75.

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Самым вероятным счетом является победа Реала 1:0 за 6,50. Чуть менее вероятна ничья 1:1 за 7,25 и победа Реала 2:0 за 7,75

Самый вероятный результат в пользу Интера – победа 1:0 за 12,00.

На проход Реала в следующий раунд дают коэффициент 1,44, успех Челси по итогам двух матчей оценивается в 2,60.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Реал одолел Ливерпуль, а Челси выбил Боруссию Дортмунд.

