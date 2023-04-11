Реал — Челси. Онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги чемпионов

11 апреля, 18:49
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Мудрик еще не забил ни одного гола за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик еще не забил ни одного гола за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

NV следит за событиями первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси. Начало матча — 12 апреля в 22:00.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус

Челси: Кепа, Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл, Канте, Ковачич, Фернандес, Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс

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Матч состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Реал занял первую позицию в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, а в 1/8 финала обыграл Ливерпуль. Команда занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 13 очков.

Клуб дважды выиграл и трижды проиграл в пяти последних поединках во всех турнирах. За коллектив не сыграет Менди.

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Челси выиграл свою группу, оставив позади Милан, Зальцбург и Динамо Загреб, а в 1/8 финала одолел Боруссию Дортмунд. Команда занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии, находясь в 12-ти очках от зоны вылета.

Клуб не выигрывает четыре последних поединка подряд во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих. За коллектив не сыграют Броя, Аспиликуэта, Тьяго Силва.

Статистика знает девять официальных матчей между соперниками. Реал выиграл четыре матча, Челси — три. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит — Реал. Коэффициент его победы равен 1,71. Успех Челси оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид

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