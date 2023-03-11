Реал прервал трехматчевую серию без побед и сократил отставание от Барселоны в испанской лиге — видео 11 марта, 20:03 Реал одержал волевую победу (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В испанской Ла Лиге проходит 25-й тур.



Действующий чемпион страны Реал принимал на своем поле Эспаньол и одержал победу 3:1, проигрывая 0:1 к 22-й минуте.

Гости вышли вперед благодаря Хоселу, но на исходе трети часа игры Винисиус Жуниор сравнял счет, после чего голы Милитао и Асенсио в конце каждого из таймов принесли хозяевам три очка.

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Эта победа позволила королевскому клубу сократить отставание до шести очков от лидера Барселоны, которая свой матч текущего тура проведет 12 марта.

Результаты 25 тура Ла Лиги:

Реал — Эспаньол 3:1

Голы: Винисиус Жуниор, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 — Хоселу, 8

Кадис — Хетафе 2:2

Голы: Собрино, 39, Алькарас, 82 (с пенальти) — Унал, 61, 90+16 (с пенальти)

Эльче — Вальядолид 1:1

Голы: Моренте, 90+6 — Ларин, 4

В прошлом туре Барселона увеличила отрыв от Реала до девяти очков после того, как мадридцы не сумели обыграть Бетис, сыграв вничью 0:0.