За четыре тура до финиша. Реал стал чемпионом Испании по футболу — видео 30 апреля, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Игроки Реала празднуют забитый гол (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Мадридский Реал в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании по футболу.

Чтобы стать недосягаемыми для конкурентов, «сливочным» нужно было набрать минимум одно очко в матче 34-го тура Примеры против Эспаньола.

Команда Карло Анчелотти свою задачу даже перевыполнила, разгромив соперника со счетом 4:0.

Видео дня

Реал — Эспаньол 4:0

Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81