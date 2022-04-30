За четыре тура до финиша. Реал стал чемпионом Испании по футболу — видео
30 апреля, 19:20
Игроки Реала празднуют забитый гол (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Мадридский Реал в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании по футболу.
Чтобы стать недосягаемыми для конкурентов, «сливочным» нужно было набрать минимум одно очко в матче 34-го тура Примеры против Эспаньола.
Команда Карло Анчелотти свою задачу даже перевыполнила, разгромив соперника со счетом 4:0.
Видео дня
Реал — Эспаньол 4:0
Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81