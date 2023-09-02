Новый лидер. Звездный новичок Реала повторил рекорд Роналду, принеся мадридцам драматичную победу в компенсированное время — видео 2 сентября, 21:06 Беллингем становится лидером Реала (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Мадридский Реал одержал драматическую победу со счетом 2:1 над Хетафе в матче четвертого тура чемпионата Испании.

Реал уступал по ходу встречи, пропустив уже на 11 минуте, когда Борха Майораль использовал выход один на один.

На старте второго тайма Хоселу удалось сравнять счет. Ничейный счет держался до 95 минуты, когда новичок мадридцев Джуд Беллингем забил победный мяч, удачно сыграв на добивании после дальнего удара Лукаса Васкеса.

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Таким образом, Беллингем стал вторым в истории новичком Реала, которому удалось забить в каждом из четырех первых матчей за мадридцев, повторив рекорд экс-игрока «сливочных» Криштиану Роналду. Португальцу подобное достижение покорилось в 2009 году.

Реал с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Беллингем стал игроком Реала в июне 2023 года, перейдя из дортмундской Боруссии за 103 млн евро.