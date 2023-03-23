Реал намерен приобрести двух главных звезд ПСЖ и Манчестер Сити — СМИ 23 марта, 16:53 Эрлинг Холанд возглавляет бомбардирскую гонку АПЛ (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Мадридский Реал запланировал масштабное усиление команды на лето 2024 года, сообщает AS.

По информации издания, приоритетной целью Реала является форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, которого мадридцы планируют купить летом 2024 года, когда в контракте норвежца вступит в силу пункт, позволяющий ему покинуть «горожан».

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Клаусула Холанда составляет от 220 до 240 млн евро.



В то же время Реал имеет цель приобрести еще и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и этот план не противоречит желанию подписать Холанда.

Таким образом, мадридцы хотят создать ударное трио Мбаппе – Холанд – Винисиус.

Отмечается, что летом 2024 года, вероятно, в составе «сливочных» уже не будет Бензема, Азара, Модрича и Крооса, что позволит клубу сэкономить более 50 млн евро на зарплатах и использовать эти средства для выплат Холанду и Мбаппе, если их переход состоится одновременно.

Ранее сообщалось, что Реал уступил Барселоне (1:2) в 26-м туре чемпионата Испании и почти упустил шансы на чемпионство.