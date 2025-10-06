Мадридский Реал планирует подписать вингера мюнхенской Баварии Майкла Олисе, который в сентябре в составе сборной Франции забил гол Украине в отборе ЧМ-2026, сообщает El Gol Digital .

По информации источника, 23-летний французский футболист рассматривается как потенциальная замена Родриго, который может покинуть «королевский клуб» в ближайшие месяцы.

Реклама

Инициатором трансфера является главный тренер Реала Хаби Алонсо, который уже формирует состав команды на 2026 год.

Отмечается, что Бавария оценивает свою звезду примерно в 100 миллионов евро.

Конкуренцию Реалу в борьбе за Олисе планирует составить Манчестер Сити.

В этом сезоне Олисе в 10 матчах за Баварию забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, став одним из ключевых исполнителей команды Томаса Тухеля. Его контракт действует до 2029 года.

Ранее сообщалось, что Реал и Барселона летом 2026 года поборются за форварда Баварии Гарри Кейна.