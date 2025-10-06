Цена — 100 млн евро. Реал готовит громкий трансфер звездного футболиста, который забивал Украине — СМИ
Майкла Олисе стал ключевым игроком Баварии (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)
Мадридский Реал планирует подписать вингера мюнхенской Баварии Майкла Олисе, который в сентябре в составе сборной Франции забил гол Украине в отборе ЧМ-2026, сообщает El Gol Digital.
По информации источника, 23-летний французский футболист рассматривается как потенциальная замена Родриго, который может покинуть «королевский клуб» в ближайшие месяцы.
Инициатором трансфера является главный тренер Реала Хаби Алонсо, который уже формирует состав команды на 2026 год.
Отмечается, что Бавария оценивает свою звезду примерно в 100 миллионов евро.
Конкуренцию Реалу в борьбе за Олисе планирует составить Манчестер Сити.
В этом сезоне Олисе в 10 матчах за Баварию забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, став одним из ключевых исполнителей команды Томаса Тухеля. Его контракт действует до 2029 года.
Ранее сообщалось, что Реал и Барселона летом 2026 года поборются за форварда Баварии Гарри Кейна.