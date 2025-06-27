Реал уверенно обыграл австрийский РБ Зальцбург 3:0 и гарантировал себе первое место в группе. Уже в первом тайме «сливочные» сделали серьезную заявку на победу: на 40-й минуте Беллингем отдал разрезную передачу на Винисиуса, и бразилец точно пробил из-за пределов штрафной. А потом сам Вини пятой ассистировал Вальверде, который удвоил счет. Во втором тайме Гонсало Гарсия установил окончательный счет.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин в матче не сыграл.

РБ Зальцбург — Реал Мадрид 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84

В параллельном матче саудовский Аль-Хиляль под руководством экс-наставника Интера Симоне Идзгази одержал победу над мексиканской Пачукой — 2:0. На 22-й минуте Аль-Давсари открыл счет, а на последних минутах преимущество удвоил Маркос Леонардо. Команда Симоне Индзаги финишировала второй и прошла в плей-офф.

Аль-Хиляль — Пачука 2:0

Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5

Фото: flashscore.ua

В 1/8 финала Реал сыграет с Ювентусом, а Аль-Хиляль встретится с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити разгромил Ювентус в матче с семью голами.