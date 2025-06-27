Реал и новый клуб Индзаги стали последними участниками плей-офф клубного чемпионата мира — видео
Зальцбург покидает турнир (Фото: Reuters/Kyle Ross)
Групповой этап клубного чемпионата мира-2025 в квартете H завершился разгромной победой мадридского Реала и успехом Аль-Хиляля.
Реал уверенно обыграл австрийский РБ Зальцбург 3:0 и гарантировал себе первое место в группе. Уже в первом тайме «сливочные» сделали серьезную заявку на победу: на 40-й минуте Беллингем отдал разрезную передачу на Винисиуса, и бразилец точно пробил из-за пределов штрафной. А потом сам Вини пятой ассистировал Вальверде, который удвоил счет. Во втором тайме Гонсало Гарсия установил окончательный счет.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин в матче не сыграл.
РБ Зальцбург — Реал Мадрид 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84
В параллельном матче саудовский Аль-Хиляль под руководством экс-наставника Интера Симоне Идзгази одержал победу над мексиканской Пачукой — 2:0. На 22-й минуте Аль-Давсари открыл счет, а на последних минутах преимущество удвоил Маркос Леонардо. Команда Симоне Индзаги финишировала второй и прошла в плей-офф.
Аль-Хиляль — Пачука 2:0
Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5
В 1/8 финала Реал сыграет с Ювентусом, а Аль-Хиляль встретится с Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити разгромил Ювентус в матче с семью голами.