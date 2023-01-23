Чемпионат Испании. Барселона сохранила отрыв от Реала, клуб Цыганкова драматично проиграл — видео

23 января, 00:12
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Педри принес победу Барселоне (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Педри принес победу Барселоне (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Состоялись четыре матча 18 тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона завядки единственному голу Педри одолела Хетафе 1:0 и сохранила лидерство с 44 очками в активе.

Следом за каталонцем с отставанием в три очка идет Реал, обыгравший Атлетик 2:0. В составе «сливочных» голами отличились Бензема и Кроос.

Видео дня

Новый клуб украинца Виктора Цыганкова Жирона в компенсированное время пропустил от Вильярреала и проиграл 0:1.

Экс-игрок Динамо пока не дебютировал за клуб, просидев весь матч на скамейке запасных.

Результаты матчей:

Атлетик — Реал 0:2
Голы: Бензема, 24, Кроос, 90

Барселона — Хетафе 1:0
Гол: Педри, 35

Вильярреал — Жирона 1:0
Гол: Парехо, 90+11
Удаление: Буено, 78 (Жирона)

Эльче — Осасуна 1:1
Голы: Кармона, 67 — Чими Авила, 20

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Атлетико разгромил Вальядолид (3:0), а Севилья победила Кадис (1:0) и покинула зону вылета.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Примера Виктор Цыганков

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