Чемпионат Испании. Барселона сохранила отрыв от Реала, клуб Цыганкова драматично проиграл — видео 23 января, 00:12 Педри принес победу Барселоне (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Состоялись четыре матча 18 тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона завядки единственному голу Педри одолела Хетафе 1:0 и сохранила лидерство с 44 очками в активе.

Следом за каталонцем с отставанием в три очка идет Реал, обыгравший Атлетик 2:0. В составе «сливочных» голами отличились Бензема и Кроос.

Видео дня

Новый клуб украинца Виктора Цыганкова Жирона в компенсированное время пропустил от Вильярреала и проиграл 0:1.

Экс-игрок Динамо пока не дебютировал за клуб, просидев весь матч на скамейке запасных.

Результаты матчей:

Атлетик — Реал 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90

Барселона — Хетафе 1:0

Гол: Педри, 35

Вильярреал — Жирона 1:0

Гол: Парехо, 90+11

Удаление: Буено, 78 (Жирона)

Эльче — Осасуна 1:1

Голы: Кармона, 67 — Чими Авила, 20

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Атлетико разгромил Вальядолид (3:0), а Севилья победила Кадис (1:0) и покинула зону вылета.