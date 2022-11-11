Высмеяли даже одноклубники и тренер. Звезда Реала отметился курьезным промахом в матче чемпионата Испании — видео
Лука Модрич не попал в пустые ворота с нескольких метров (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич не реализовал стопроцентный момент в матче против Кадиса (2:1) в 14-м туре чемпионата Испании.
На 79-й минуте Модрич мог делать счет 3:0, однако после паса Винисиуса Жуниора с нескольких метров не попал в пустые ворота, чем вызвал смех даже у одноклубников.
«Важная победа перед чемпионатом мира. Спасибо Бернабеу за любовь. Говорят, кто-то упустил отличный голевой момент…», — написал после матча Модрич в Instagram.
«Там не было достаточно пространства», — подколол хорвата Лукас Васкес.
«Забудь об этом, друг. Они переставили ворота. Это не твоя вина», — продолжил троллинг одноклубника Федерико Вальверде.
После игры Модрича затроллил даже главный тренер Реала Карло Анчелотти: «Ему повезло, что состав сборной Хорватии на чемпионат мира уже объявлен».
Ранее сообщалось, что нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан отметился ужасным промахом в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком (1:1).