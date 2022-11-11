Высмеяли даже одноклубники и тренер. Звезда Реала отметился курьезным промахом в матче чемпионата Испании — видео

11 ноября, 13:20
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Лука Модрич не попал в пустые ворота с нескольких метров (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Лука Модрич не попал в пустые ворота с нескольких метров (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич не реализовал стопроцентный момент в матче против Кадиса (2:1) в 14-м туре чемпионата Испании.

На 79-й минуте Модрич мог делать счет 3:0, однако после паса Винисиуса Жуниора с нескольких метров не попал в пустые ворота, чем вызвал смех даже у одноклубников.

https://twitter.com/LaLigaTV/status/1590829587541331968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590829587541331968%7Ctwgr%5Ec9432203edfea19b886818014a2ab300c49c4995%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftribuna%2Fblogs%2Fvicebachili%2F3066752-modrych-ne-vluchyv-u-porozhni-vorota-z-vbyvchoyi-pozycziyi-jog%2F

«Важная победа перед чемпионатом мира. Спасибо Бернабеу за любовь. Говорят, кто-то упустил отличный голевой момент…», — написал после матча Модрич в Instagram.

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«Там не было достаточно пространства», — подколол хорвата Лукас Васкес.

«Забудь об этом, друг. Они переставили ворота. Это не твоя вина», — продолжил троллинг одноклубника Федерико Вальверде.

Instagram
Фото: Instagram
Instagram
Фото: Instagram

После игры Модрича затроллил даже главный тренер Реала Карло Анчелотти: «Ему повезло, что состав сборной Хорватии на чемпионат мира уже объявлен».

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Ранее сообщалось, что нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан отметился ужасным промахом в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера Футбольные курьезы Лука Модрич

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