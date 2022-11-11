Реал приблизился к Барселоне после победы в матче чемпионата Испании — видео 11 ноября, 01:38 Реал победил Кадис на своем поле (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В испанской Ла Лиге завершился 14-й тур.



Действующий чемпион Испании и вторая команда в турнирной таблице Реал принимал на своем поле Кадис и победил с результатом 2:1.

Хозяева поля открыли счет на 40-й минуте после гола Милитао, которому ассистировал Кроос. Последний на 70-м обороте секундной стрелки удвоил перевес мадридцев.

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Гости сумели свести отставание к минимуму благодаря результативному удару экс-игрока Карпат и Динамо Лукаса Переса, но большего андалузцам не удалось.

Эта победа позволила Реалу сократить отставание от лидера испанского первенства Барселоны до двух очков. Кадис остается на предпоследнем, 19-м месте.

Результаты 14 тура Ла Лиги:

Реал — Кадис 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 — Перес, 82

Валенсия — Бетис 3:0

Голы: Алмейда, 63, Гильямон, 81, Клюйверт, 90

Райо Вальекано — Сельта 0:0

Турнирная таблица Ла Лиги

Фото: flashscore.ua

Ранее Барселона одержала победу над Осасуной (2:1) и укрепила лидерство, тогда как Атлетико, перед началом тура находившийся на третьем месте, уступил Мальорке 0:1 и опустился на шестую строчку.