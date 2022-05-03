Главный тренер Реала после исторического достижения заявил о возможном завершении карьеры 3 мая, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Карло Анчелотти — единственный тренер в истории, выигравший все топ-5 лиг Европы (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти после победы со «сливочными» в чемпионате Испании заявил, что скоро может завершить карьеру.

Анчелотти заявил, что не прочь еще поработать в Реале, однако предположительно мадридский клуб станет последним местом его работы в карьере, сообщает Sky Sport со ссылкой на Amazon Prime Video.

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Итальянский тренер отметил, что хотел бы проводить больше времени с семьей, посетить места, где не был, и сделать много вещей, на которых не хватало времени.



« Может быть, после приключений в Реале я уйду на пенсию. Если клуб продержит меня десять лет, я буду тренировать десять лет.

Но потом мне хотелось бы проводить время со своими внуками, отправиться в отпуск с женой, и сделать еще многое, которое я пропустил и которые хотел бы сделать.

Когда ты выбираешь такую профессию, очень многое приходится откладывать на потом. Я бы хотел побывать во многих местах, где еще не был. Например, в Австралии или Рио-де-Жанейро.

Я хотел бы почаще посещать свою сестру. К сожалению, сейчас я не могу делать все, что хочу, потому все эти дела я отложил на пенсию", - рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти, выиграв с мадридским клубом титул чемпиона Испании, стал первым тренером в истории футбола, одержавшим победу во всех топ-5 лигах Европы.



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