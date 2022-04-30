Наставник Реала стал первым тренером, выигравшим все топ-5 лиг Европы 30 апреля, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Реал досрочных став чемпионом Испании (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Итальянский наставник Реала Карло Анчелотти, выиграв с мадридским клубом титул чемпиона Испании, стал первым тренером в истории футбола, одержавшим победу во всех топ-5 лигах Европы.

До победы в чемпионате Испании 62-летний тренер стал чемпионом в четырех лучших лигах Европы — Италии, Англии, Германии и Франции.

В Италии Анчелотти выигрывал золотые награды с Миланом (2004), в Англии он торжествовал с Челси (2010), во Франции становился победителем с ПСЖ (2013), а в Германии завоевывал чемпионский титул вместе с Баварией (2017).

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Также следует отметить, что Анчелотти трижды становился победителем Лиги чемпионов — дважды во главе Милана и однажды с Реалом.

Ранее сообщалось, что Реал уступил Манчестер Сити со счетом 3:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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