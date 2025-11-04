Реал почтил память погибшего футболиста перед матчем с Ливерпулем, Александер-Арнольд оставил трогательную записку и геймпад — видео

4 ноября, 18:18
Поделиться:
Реал почтил память Диогу Жоты (Фото: ФК Реал)

Реал почтил память Диогу Жоты (Фото: ФК Реал)

Перед поединком Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем состоялась трогательная церемония почтения памяти футболиста мерсисайдцев Диогу Жоты, который в июле погиб в автокатастрофе вместе с братом.

Читайте также:
Фанат Реала умер после нереализованного пенальти Мбаппе в ворота Барселоны

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер Реала Хаби Алонсо, защитники Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо возложили букет белых и красных цветов к мемориалу у главного входа на арену.

Реклама

Особый момент произошел, когда Трент Александер-Арнольд, бывший одноклубник Жоты, оставил возле цветов записку и красный геймпад — символ их общей страсти к видеоиграм.

Читайте также:
Мбаппе вошел в историю Реала — только трое игроков клуба выигрывали Золотую бутсу

«Мой друг Диогу, мы очень скучаем по тебе и по-прежнему горячо тебя любим. Память о тебе и Андре навсегда останется с нами. Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о тебе, и всегда буду помнить прекрасные времена, которые мы провели вместе. Скучаю по тебе, мой друг, каждый божий день», — говорилось в записке.

https://twitter.com/realmadrid/status/1985455694422884848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985455694422884848%7Ctwgr%5E3d40693d649b5c5183a826065c1ab5337f151176%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Ftrent_napisav_zapisku_zhoti__real_vidznachivsya_zvorushlivim_zhestom_pered_groyu_z_liverpulem_n908506%2F

Ранее сообщалось, что Реал потерял ключевого игрока на неопределенный срок перед матчем с Ливерпулем в Лиге чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Лига чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Футбол Диогу Жота Хаби Алонсо

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies