Реал почтил память погибшего футболиста перед матчем с Ливерпулем, Александер-Арнольд оставил трогательную записку и геймпад — видео
Реал почтил память Диогу Жоты (Фото: ФК Реал)
Перед поединком Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем состоялась трогательная церемония почтения памяти футболиста мерсисайдцев Диогу Жоты, который в июле погиб в автокатастрофе вместе с братом.
Об этом сообщает Marca.
Главный тренер Реала Хаби Алонсо, защитники Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо возложили букет белых и красных цветов к мемориалу у главного входа на арену.
Особый момент произошел, когда Трент Александер-Арнольд, бывший одноклубник Жоты, оставил возле цветов записку и красный геймпад — символ их общей страсти к видеоиграм.
«Мой друг Диогу, мы очень скучаем по тебе и по-прежнему горячо тебя любим. Память о тебе и Андре навсегда останется с нами. Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о тебе, и всегда буду помнить прекрасные времена, которые мы провели вместе. Скучаю по тебе, мой друг, каждый божий день», — говорилось в записке.
