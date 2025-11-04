Перед поединком Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем состоялась трогательная церемония почтения памяти футболиста мерсисайдцев Диогу Жоты, который в июле погиб в автокатастрофе вместе с братом.

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер Реала Хаби Алонсо, защитники Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо возложили букет белых и красных цветов к мемориалу у главного входа на арену.

Особый момент произошел, когда Трент Александер-Арнольд, бывший одноклубник Жоты, оставил возле цветов записку и красный геймпад — символ их общей страсти к видеоиграм.

«Мой друг Диогу, мы очень скучаем по тебе и по-прежнему горячо тебя любим. Память о тебе и Андре навсегда останется с нами. Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о тебе, и всегда буду помнить прекрасные времена, которые мы провели вместе. Скучаю по тебе, мой друг, каждый божий день», — говорилось в записке.

