Реал определился с заменой Лунину — вратарь выигрывал Лигу наций

16 октября, 12:24
Андрей Лунин может покинуть Реал (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Андрей Лунин может покинуть Реал (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Как сообщает Bernabeu Digital, «сливочные» рассматривают возможность приобретения голкипера Порту Диогу Кошты, если украинец решит сменить клубную прописку.

Игра 26-летнего португальца нравится руководству Реала. Трансферная стоимость вратаря, который выигрывал Лигу наций, составляет 40 миллионов евро.

Альтернативой для Кошты является Фран Гонсалес, который дебютировал за основную команду мадридцев в прошлом сезоне.

Гонсалес был основным вратарем сборной Испании U-20 на чемпионате мира по футболу U-20, где команда дошла до четвертьфинала, уступив там сборной Колумбии U-20 — 2:3.

В сезоне 2025/26 Андрей Лунин пока не провел ни одного официального матча за Реал.

Напомним, что капитан Реала посоветовал Лунину сменить клуб и назвал причину.

Редактор: Дмитрий Данец

