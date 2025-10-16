Как сообщает Bernabeu Digital, «сливочные» рассматривают возможность приобретения голкипера Порту Диогу Кошты, если украинец решит сменить клубную прописку.

Игра 26-летнего португальца нравится руководству Реала. Трансферная стоимость вратаря, который выигрывал Лигу наций, составляет 40 миллионов евро.

Альтернативой для Кошты является Фран Гонсалес, который дебютировал за основную команду мадридцев в прошлом сезоне.

Гонсалес был основным вратарем сборной Испании U-20 на чемпионате мира по футболу U-20, где команда дошла до четвертьфинала, уступив там сборной Колумбии U-20 — 2:3.

В сезоне 2025/26 Андрей Лунин пока не провел ни одного официального матча за Реал.

Напомним, что капитан Реала посоветовал Лунину сменить клуб и назвал причину.