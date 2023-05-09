Реал — Манчестер Сити: видео голов. Обзор полуфинала Лиги чемпионов 9 мая, 22:58 Фанаты Реала перед игрой (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Во вторник, 9 мая, в Мадриде пройдет первый полуфинальный матч ЛЧ. NV ведет онлайн-трансляцию матча Реал — Манчестер Сити.



Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Где смотреть игру Реал — МанСити.

В режиме реального времени мы будем давать видео голов матча. А по окончании полуфинала вы сможете посмотреть обзор поединка Реал — Манчестер Сити.

Видео дня

Реал — Манчестер Сити — 1:1 ( матч идет)

36 минута. Гол Винисиуса Жуниора



67 минута. Гол Кевина де Брейне.

Кроме того, вы можете посмотреть обсуждение полуфинала ЛЧ экспертами.

Matchday live

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Манчестер Сити. Его победа соответствует коэффициенту 2,15. Успех Реала оценивается в 3,25, ничья — в 3,50.