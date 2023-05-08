Реал — Манчестер Сити. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов 8 мая, 13:24 Первый матч состоится в Мадриде (Фото:ФК Реал)

NV представляет анонс первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестером Сити.



Матч Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия) состоится 9 мая в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Что нужно знать о Реале перед матчем:

занял первое место в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, в 1/8 финала обыграл Ливерпуль, в четвертьфинале — Челси;

идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 14 очков и на один балл от Атлетико, занимающего вторую строчку;

одержал три победы и потерпел два поражения в пяти последних матчах во всех турнирах;

не сыграет Милитао, Себальос.

Что нужно знать о Манчестере Сити перед матчем:

выиграл свою группу, опередив Боруссию Д, Севилью и Копенгаген, в 1/8 финале выбил Лейпциг, в четвертьфинале — Баварию;

лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя Арсенала на одно очко, имея матч в запасе;

не проигрывает 20 последних матчей подряд во всех турнирах при 17-ти победах и трех ничьих;

не сыграет Палмер.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Начо, Вальверде, Чуамэни, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Силва, Холанд, Грилиш

