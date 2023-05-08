Реал — Манчестер Сити. Букмекеры дали прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 8 мая, 13:46 Букмекеры считают фаворитом Манчестер Сити (Фото:ФК Реал)

Букмекеры сделали прогноз на первый матч полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити.

Матч состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу 9 мая в 22.00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Манчестер Сити. Его победа соответствует коэффициенту 2,15. Успех Реала оценивается в 3,25, ничья — в 3,50.

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Самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 7,00. Чуть менее вероятна победа Манчестер Сити 2:1 за 8,75 и 1:0 за 9,50.

На проход Реала в следующий раунд дают коэффициент 3,25, успех Манчестер Сити по итогам двух матчей оценивается в 1,30.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Реал одолел Челси, а Манчестер Сити выбил Баварию.