Реал и Манчестер Сити в матче с красивыми голами не определили победителя в первом полуфинале Лиги чемпионов — видео 10 мая, 00:03 Де Брюйне ударом из-за пределов штрафной спас Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Реал и Манчестер Сити сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Реал первым открыл счет, когда на 36-й минуте Камавинга отдал на Винисиуса, а тот ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов Эдерсону.



Во втором тайме Манчестер Сити прибавил в атаке и на 67-й минуте сумел сравнять счет. Де Брюйне получил пас от Гюндогана и мощным ударом издалека попал точно в угол.



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Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

Реал — Манчестер Сити 1:1

Голы: Винисиус, 36 — де Брюйне, 67

Ранее сообщалось, что Реал стал победителем Кубка Испании.