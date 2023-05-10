Реал и Манчестер Сити в матче с красивыми голами не определили победителя в первом полуфинале Лиги чемпионов — видео

10 мая, 00:03
Поделиться:
Де Брюйне ударом из-за пределов штрафной спас Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Де Брюйне ударом из-за пределов штрафной спас Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Реал и Манчестер Сити сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Реал первым открыл счет, когда на 36-й минуте Камавинга отдал на Винисиуса, а тот ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов Эдерсону.

Читайте также:
Вошел в историю. Звезда Манчестер Сити побил рекорд по количеству голов в английской Премьер-лиге

Во втором тайме Манчестер Сити прибавил в атаке и на 67-й минуте сумел сравнять счет. Де Брюйне получил пас от Гюндогана и мощным ударом издалека попал точно в угол.

Видео дня

Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

Реал — Манчестер Сити 1:1
Голы: Винисиус, 36 — де Брюйне, 67

Ранее сообщалось, что Реал стал победителем Кубка Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Реал Мадрид

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X