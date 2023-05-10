Реал и Манчестер Сити в матче с красивыми голами не определили победителя в первом полуфинале Лиги чемпионов — видео
Де Брюйне ударом из-за пределов штрафной спас Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Реал и Манчестер Сити сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Реал первым открыл счет, когда на 36-й минуте Камавинга отдал на Винисиуса, а тот ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов Эдерсону.
Во втором тайме Манчестер Сити прибавил в атаке и на 67-й минуте сумел сравнять счет. Де Брюйне получил пас от Гюндогана и мощным ударом издалека попал точно в угол.
Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.
Реал — Манчестер Сити 1:1
Голы: Винисиус, 36 — де Брюйне, 67
Ранее сообщалось, что Реал стал победителем Кубка Испании.