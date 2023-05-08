Реал — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов 8 мая, 15:00 Реал и Манчестер Сити сразятся за путевку в финал (Фото:ФК Реал)

NV следит за событиями первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестером Сити. Начало игры — 9 мая в 22:00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Начо, Вальверде, Чуамэни, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Силва, Холанд, Грилиш

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Матч состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Реал занял первую позицию в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, в 1/8 финала обыграл Ливерпуль, в четвертьфинале – Челси. Команда занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 14 очков и на один балл от Атлетико, занимающего вторую строчку.

Клуб трижды выиграл и дважды проиграл в пяти последних поединках во всех турнирах. За коллектив не сыграют Милитао и Себальос.

Манчестер Сити выиграл свою группу, оставив позади Боруссию Д, Севилью и Копенгаген, в 1/8 финала одолел Лейпциг, в четвертьфинале – Баварию. Команда занимает первую строчку в чемпионате Англии, опережая Арсенал на одно очко, имея на один сыгранный матч меньше.

Клуб не проигрывает 20 последних поединков подряд во всех турнирах при 17-ти победах и трех ничьих. За коллектив не сыграет Палмер.

Статистика знает десять официальных матчей между соперниками. Реал и Манчестер Сити выиграли по четыре матча. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит – Манчестер Сити. Коэффициент его победы равен 2,15. Успех Реала оценивается в 3,25, ничья – в 3,50.