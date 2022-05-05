Реал в драматичном матче победил Манчестер Сити и вышел в финал Лиги чемпионов — видео 5 мая, 00:35 Цей матеріал також доступний українською В финале Реал сыграет с Ливерпулем (Фото:Reuters/Carl Recine)

Мадридский Реал победил в овертайме Манчестер Сити со счетом 3:1 и по итогам двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов.

После выездного поражения со счетом 3:4 Реал первым пропустил и был близок к поражению в противостоянии, однако в конце матча сумел не только сравнять счет, но и забить второй мяч и перевести игру в овертайм.

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В дополнительное время мадридский клуб получил право на пробитие пенальти, который реализовал Бензема и вывел в итоге свою команду в финал.

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Реал — Манчестер Сити 3:1

Голы: Родриго, 90, 90+2, Бензема, 90+5 (пен) — Марез, 73

В финале Реал сыграет против Ливерпуля, который накануне выбил из турнира Вильярреал.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.



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