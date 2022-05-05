Реал в драматичном матче победил Манчестер Сити и вышел в финал Лиги чемпионов — видео
В финале Реал сыграет с Ливерпулем (Фото:Reuters/Carl Recine)
Мадридский Реал победил в овертайме Манчестер Сити со счетом 3:1 и по итогам двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов.
После выездного поражения со счетом 3:4 Реал первым пропустил и был близок к поражению в противостоянии, однако в конце матча сумел не только сравнять счет, но и забить второй мяч и перевести игру в овертайм.
В дополнительное время мадридский клуб получил право на пробитие пенальти, который реализовал Бензема и вывел в итоге свою команду в финал.
Реал — Манчестер Сити 3:1
Голы: Родриго, 90, 90+2, Бензема, 90+5 (пен) — Марез, 73
В финале Реал сыграет против Ливерпуля, который накануне выбил из турнира Вильярреал.
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.
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