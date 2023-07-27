Лунин отстоял «на ноль». Реал с эффектным дебютным голом звездного новичка победил Манчестер Юнайтед — видео

27 июля, 09:32
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Беллингем забил первый гол за Реал (Фото:ФК «Реал)

Беллингем забил первый гол за Реал (Фото:ФК «Реал)

Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным в основе победил Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыл новичок Реал Беллингем, который получил пас от Рюдигера и эффектно подсек мяч над голкипером, забив свой первый гол за мадридцев.

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Второй мяч в ворота Манчестер Юнайтед влетел в конце матча, когда на 89-й минуте Хоселу отметился красивым ударом ножницами.

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Лунин вышел в стартовом составе «сливочных» и отыграл весь матч, не пропустив ни одного гола.

https://www.youtube.com/watch?v=dCVIEOzcARE&ab_channel=RealMadrid

В предыдущем матче Реал с Луниным в составе победил Милан (3:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Андрей Лунин

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