Реал договорился о переходе лучшего футболиста чемпионата Франции — СМИ

16 мая, 19:55
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Килиан Мбаппе перейдет в Реал бесплатно (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Килиан Мбаппе перейдет в Реал бесплатно (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который по версии Ассоциации профессиональных футболистов Франции был признан лучшим игроком Лиги 1 в сезоне 2021/22, близок к трансферу в мадридский Реал, сообщает Marca.

По информации источника, Реал согласовал с Мбаппе детали контракта еще на прошлой неделе, а футболист перейдет в мадридскую команду летом в статусе свободного агента.

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Ожидается, что Мбаппе подпишет с Реалом 5-летний контракт, а его зарплата после уплаты налогов составит 25 миллионов евро в год.

Сам футболист пока держит интригу, но в комментарии RMC Sport заявил, что все расскажет до июня, когда он прибудет в расположение сборной Франции.

«Вы скоро узнаете. Все почти решено», – сказал Мбаппе.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от рекордной зарплаты в ПСЖ ради перехода в Реал.

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Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Французская Лига 1 Примера Килиан Мбаппе

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