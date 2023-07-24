Удивительный камбэк мадридцев. Голкипер сборной Украины пропустил два гола в победном матче Реала — видео 24 июля, 09:32 Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче против Милана, который состоялся в США.

Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Поединок для мадридцев складывался неудачно — на 25-й минуте Томори ударом головой распечатал ворота Лунина, а в конце тайма Ромеро удвоил преимущество Милана, точно пробив издали.

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Впрочем, во втором тайме Реалу удался удивительный камбэк. Вальверде в течение трех минут оформил дубль и сравнял счет, а на 84-й минуте Винисиус вырвал для мадридцев победу.

Реал — Милан 3:2

Голы: Вальверде, 57, 59, Винисиус, 84 — Томори, 25, Ромеро, 42

Ранее сообщалось, что на потенциального новичка Реала Килиана Мбаппе появился неожиданный претендент.