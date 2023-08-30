Невероятный талант. Реал близок к подписанию юного украинского вратаря 30 августа, 18:55 Илья Волошин (Фото:Twitter)

Мадридский Реал может пополниться еще одним украинским голкипером.

Как сообщает Рамон Альварес де Мон, испанский клуб проявляет интерес к игроку Райо Махадаонда Илье Волошину.

По информации источника, Реал близок к подписанию 16-летнего Волошина и ведет с Райо Махадаонда переговоры по сумме трансфера.

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Отмечается, что личные условия с самим Волошиным уже согласованы. Стороны подпишут трехлетний контракт, а Илья начнет выступления по Juvenil B.

Рост украинца составляет около двух метров. Он является воспитанником академии Днепра.

Напомним, за первую команду Реала выступает Андрей Лунин. Ранее Анчелотти сделал неутешительное заявление для Лунина относительно основного голкипера клуба.