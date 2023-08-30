Невероятный талант. Реал близок к подписанию юного украинского вратаря

30 августа, 18:55
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Илья Волошин (Фото:Twitter)

Илья Волошин (Фото:Twitter)

Мадридский Реал может пополниться еще одним украинским голкипером.

Как сообщает Рамон Альварес де Мон, испанский клуб проявляет интерес к игроку Райо Махадаонда Илье Волошину.

По информации источника, Реал близок к подписанию 16-летнего Волошина и ведет с Райо Махадаонда переговоры по сумме трансфера.

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Отмечается, что личные условия с самим Волошиным уже согласованы. Стороны подпишут трехлетний контракт, а Илья начнет выступления по Juvenil B.

Рост украинца составляет около двух метров. Он является воспитанником академии Днепра.

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Напомним, за первую команду Реала выступает Андрей Лунин. Ранее Анчелотти сделал неутешительное заявление для Лунина относительно основного голкипера клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид

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