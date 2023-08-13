Реал с Луниным в воротах легко одолел Атлетик Бильбао — видео 13 августа, 09:19 Реал победил Атлетик из Бильбао 0:2 (Фото:REUTERS/Vincent West)

В первом туре Ла Лиги мадридский Реал на выезде обыграл Атлетик из Бильбао (0:2).

Судьба матча решилась в первом тайме. На 28-й минуте Родриго обыгрался с партнером в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот соперника. Пожзе Джуд Беллингем после подачи с углового сделал счет 0:2, забив свой первый гол за Реал в официальных матчах.



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Во второй половине встречи Атлетик пытался спасти матч быстрыми заменами в начале тайма, однако достичь успеха у ворот Лунина «баскам» не удалось.



Атлетик Б — Реал 0:2

Голы: Родриго 28, Беллингем, 36.

Отметим, что из-за травмы основного голкипера «сливочных» Андрей Лунин вышел в старте на матч и сохранил ворота сухими, выполнив один сейв.

Добавим, что это пятый сухой матч для украинца в футболке Реала.

Ранее главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы Куртуа.