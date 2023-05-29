Может вернуться в Шахтер. Мадридский Реал незаинтересован в трансфере бразильского защитника донетчан

29 мая, 16:31
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Винисиус Тобиас (Фото:ФК Шахтёр)

Винисиус Тобиас (Фото:ФК Шахтёр)

Королевский клуб не планирует предлагать полноценный контракт игроку «горняков», которые недавно завоевали чемпионство в украинской Премьер-лиге, Винисиусу Тобиасу, выступающего за испанцев на правах аренды.

Об этом сообщает Defenfa Central.

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По информации источника, главный тренер Кастильи Рауль обратился к руководству Реала, чтобы те не активизировали опцию выкупа. В последнее время бразилец потерял место в стартовом составе, поэтому наставник настаивает на продлении арендного договора, чтобы не платить за футболиста больше десяти миллионов евро.

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Контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026-го года.

В чемпионате за Кастилью Винисиус сыграл 35 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что голкипер Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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