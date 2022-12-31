Чемпионат Испании. Реал обошел Барселону и стал лидером, Севилья осталась в зоне вылета 31 декабря, 00:39 Реал обыграл Вальядолид (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Сегодня, 30 декабря, состоялось четыре матча 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Реал в непростом поединке обыграл Вальядолид 2:0. «Сливочным» удалось распечатать ворота соперника лишь на 83-й минуте благодаря Бензема, который реализовал пенальти.

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Спустя еще шесть минут французский форвард оформил дубль и принес Реалу победу, которая вывела мадридцев на первое место, опередив Барселону.

Севилья не смогла победить Сельту (1:1) и неожиданно продолжает находиться на 18-м месте — в зоне вылета.

Результаты матчей:

Вальядолид — Реал 0:2

Гол: Бензема, 83 (пен), 89

Удаление: Леон, 82 (Вальядолид)

Хетафе — Мальорка 2:0

Голы: Майораль, 51, 78

Кадис — Альмерия 1:1

Голы: Перес, 83 — Мелеро, 40

Сельта — Севилья 1:1

Голы: Вейга, 33 — Салас, 54

Удаление: Кармона, 86 (Севилья)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в 15 туре Ла Лиги Атлетико обыграл Эльче (2:0).