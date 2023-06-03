Трехкратный победитель Лиги чемпионов уходит из Реала
Марко Асенсио выиграл с Реалом 17 трофеев (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
Реал объявил об уходе из клуба 27-летнего полузащитника Марко Асенсио.
Об этом сообщает официальный сайт Реала.
Контракт Асенсио с Реалом завершается 30 июня 2023 года, после чего он покинет мадридский клуб в статусе свободного агента.
Асенсио выступал за Реал с 2014 года. В сезоне-2015/16 полузащитник на правах аренды выступал за Эспаньол.
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В составе Реала Асенсио выиграл 17 титулов: три Кубка Европы, четыре Клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три чемпионата Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
Ранее сообщалось, что Реал сделал выбор между двумя суперфорвардами Европы — Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.