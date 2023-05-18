Реал определился с судьбой главного тренера после досадного вылета из Лиги чемпионов — СМИ 18 мая, 13:15 Анчелотти не сумел вывести Реал в финал Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

По информации источника, вылет из Лиги чемпионов подтолкнул руководство Реала к определенным изменениям в клубе, однако они не будут касаться тренерской должности и Анчелотти продолжит свою работу.

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К тому же, отмечается, что итальянский тренер имеет поддержку от игроков мадридского клуба, которые также выступают против его отставки.

В частности, публично свою поддержку Анчелотти выразил полузащитник Реала Лука Модрич

«Тренер заслуживает остаться, в этом я не сомневаюсь. После возвращения в Реал он выиграл все турниры», — сказал хорватский футболист.

В этом сезоне Реал под руководством Анчелотти выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Барселона досрочно стала чемпионом Испании.