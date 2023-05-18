Реал определился с судьбой главного тренера после досадного вылета из Лиги чемпионов — СМИ
Анчелотти не сумел вывести Реал в финал Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Мадридский Реал не планирует увольнять главного тренера Карло Анчелотти, несмотря на вылет из Лиги чемпионов после разгромного поражения от Манчестер Сити (0:4) в полуфинале, сообщает The Athletic.
По информации источника, вылет из Лиги чемпионов подтолкнул руководство Реала к определенным изменениям в клубе, однако они не будут касаться тренерской должности и Анчелотти продолжит свою работу.
К тому же, отмечается, что итальянский тренер имеет поддержку от игроков мадридского клуба, которые также выступают против его отставки.
В частности, публично свою поддержку Анчелотти выразил полузащитник Реала Лука Модрич
«Тренер заслуживает остаться, в этом я не сомневаюсь. После возвращения в Реал он выиграл все турниры», — сказал хорватский футболист.
В этом сезоне Реал под руководством Анчелотти выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании.
Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Барселона досрочно стала чемпионом Испании.