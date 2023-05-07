У Лунина новый трофей: Реал установил уникальный рекорд после победы в Кубке Испании — видео 7 мая, 10:31 Реал с трофеем (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Завершился финальный матч Кубка Испании, в котором Реал обыграл Осасуну со счетом — 2:1.



Уже на второй минуте мадридский клуб открыл счет после точного удара Родриго. На 58-й минуте матча полузащитник Осасуны Лукас Торро восстановил равенство в счете. Однако уже через 12 минут Родриго сумел оформить дубль.

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Мадридский клуб завоевал свой первый Кубок Испании за последние девять лет. Примечательно, что в сезоне-2013/2014 команда также выиграла этот трофей под руководством своего нынешнего тренера Карло Анчелотти.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, но добавил в свою коллекцию очередной выигранный трофей.

Для Реала эта победа стала 20-й в рамках Кубка Испании. По количеству завоеванных трофеев на этом турнире мадридцы занимают третье место.

Анчелотти с футболкой в честь 20-й победы в Кубке Испании / Фото: REUTERS/Jon Nazca

Рекордсменом по количеству побед на турнире является Барселона, которая завоевала 31 трофей. На втором месте Атлетик (Бильбао) — 23 победы.

Кроме того, Реал стал первым испанским клубом, который завоевал 100 трофеев.

На счету Королевского клуба 35 побед в чемпионате Испании, 20 — в Кубке Испании, 12 — в Суперкубке Испании, 1 — в Кубке Эвы Дуарте, 1 — в Кубке испанской лиги, 14 — в Лиге чемпионов, 2 — в Кубке УЕФА, 5 — в Суперкубке Европы, 2 — в Кубке Латинской Америки, 3 — в Межконтинентальном Кубке, 5 — в Клубном чемпионате мира.

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