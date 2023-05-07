У Лунина новый трофей: Реал установил уникальный рекорд после победы в Кубке Испании — видео
Реал с трофеем (Фото:REUTERS/Jon Nazca)
Завершился финальный матч Кубка Испании, в котором Реал обыграл Осасуну со счетом — 2:1.
Уже на второй минуте мадридский клуб открыл счет после точного удара Родриго. На 58-й минуте матча полузащитник Осасуны Лукас Торро восстановил равенство в счете. Однако уже через 12 минут Родриго сумел оформить дубль.
Мадридский клуб завоевал свой первый Кубок Испании за последние девять лет. Примечательно, что в сезоне-2013/2014 команда также выиграла этот трофей под руководством своего нынешнего тренера Карло Анчелотти.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, но добавил в свою коллекцию очередной выигранный трофей.
Для Реала эта победа стала 20-й в рамках Кубка Испании. По количеству завоеванных трофеев на этом турнире мадридцы занимают третье место.
Рекордсменом по количеству побед на турнире является Барселона, которая завоевала 31 трофей. На втором месте Атлетик (Бильбао) — 23 победы.
Кроме того, Реал стал первым испанским клубом, который завоевал 100 трофеев.
На счету Королевского клуба 35 побед в чемпионате Испании, 20 — в Кубке Испании, 12 — в Суперкубке Испании, 1 — в Кубке Эвы Дуарте, 1 — в Кубке испанской лиги, 14 — в Лиге чемпионов, 2 — в Кубке УЕФА, 5 — в Суперкубке Европы, 2 — в Кубке Латинской Америки, 3 — в Межконтинентальном Кубке, 5 — в Клубном чемпионате мира.
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