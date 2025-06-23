«Повторял, что он трус». Звезда Реала обвинил игрока Пачуки в расизме — ФИФА ведет расследование
У Рюдигера произошел конфликт с Кабралем (Фото: REUTERS/Susana Vera)
Защитник Реала Антонио Рюдигер заявил о расистском высказывании в свой адрес со стороны капитана Пачуки Густаво Кабраля во время матча на клубном ЧМ-2025.
Мадридцы во втором туре группового этапа турнира обыграли мексиканскую команду со счетом 3:1.
Инцидент между Рюдигером и Кабралем произошел в компенсированное ко второму тайму время. После столкновения в штрафной площадке и словесной перепалки немецкий защитник обратился к арбитру Рамону Абатти, сообщив о расизме со стороны Кабраля, пишет The Athletic.
Судья сразу же применил новый протокол по расизму, скрестив руки в форме Х — официальный жест, принятый на конгрессе ФИФА в мае 2024 года для сигнализации о расизме и внесения инцидента в протокол встречи. При этом рефери не применил никаких санкций на поле в отношении игрока Пачуки.
После матча ситуацию прокомментировал главный тренер Реала Хаби Алонсо. Он заявил, что ФИФА начала расследование инцидента.
«Тони [Рюдигер] сообщил нам об этом. Протокол ФИФА активирован, ведется расследование. Мы ему верим. Это неприемлемо», — отметил Алонсо.
В свою очередь Густаво Кабраль отрицает обвинения. По его словам, инцидент не имел расистской подоплеки.
«Это была борьба, мы столкнулись, он сказал, что я ударил его рукой, мы поспорили. В Аргентине мы часто говорим „cagón de mierda“ (долбаный трус — ред.) — я это и повторял. Не было ничего расистского», — заявил футболист.
В последнем туре группового этапа Реал сыграет против Зальцбурга, а Пачука — против Аль-Хиляля. Матчи состоятся 27 июня.
Ранее сообщалось, что Ювентус благодаря автоголу и шедевральному голу Йылдыза разгромил Видад (4:1).