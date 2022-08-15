Реал стартовал с волевой победы в новом сезоне чемпионата Испании
Реал первым пропустил, но победил (Фото:REUTERS/Jon Nazca)
Состоялись еще три матча 1-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридский Реал первым пропустил в матче с Альмерией, но сумел не только сравнять счет, но и вырвать победу со счетом 2:1.
Также с побед в новом сезоне стартовали Реал Сосьедад и Валенсия, которые с одинаковым счетом 1:0 обыграли Кадис и Жирону соответственно.
Результаты матчей:
Кадис — Реал Сосьедад 0:1
Гол: Кубо, 24
Валенсия — Жирона 1:0
Гол: Соллер, 45+1 (пен)
Удаление: Комерт, 52 (Валенсия)
Альмерия — Реал 1:2
Голы: Рамазани, 7 — Лукас, 61, Алаба, 75
Накануне Барселона не смогла обыграть Райо Вальекано (0:0) в матче стартового тура чемпионата Испании.
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