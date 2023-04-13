Челси без Мудрика уступил Реалу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — видео 13 апреля, 00:00 За Реал забивали Бензема и Асенсио (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Мадридский Реал победил лондонский Челси со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.



Реал открыл счет на 22-й минуте, когда Кепа парировал удар Винисиуса, но на добивании сыграл Бензема.

На 59-й минуте Челси остался в меньшинстве после удаления Чилуэлла, а уже через 15 минут в ворота лондонцев влетел второй мяч — Винисиус сбросил на Асенсио, а тот с линии штрафной попал точно в угол.

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Реал довел матч до победы, сделав серьезный шаг для выхода в полуфинал.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик на поле так и не появился, просидев весь матч на скамейке запасных.

Ответный матч состоится в Лондоне 18 апреля.

Реал — Челси 2:0

Голы: Бензема, 22, Асенсио, 74

Удаление: Чилуэлл, 59 (Челси)

В другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Милан дома победил Наполи (1:0).