Челси без Мудрика уступил Реалу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — видео
За Реал забивали Бензема и Асенсио (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Мадридский Реал победил лондонский Челси со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Реал открыл счет на 22-й минуте, когда Кепа парировал удар Винисиуса, но на добивании сыграл Бензема.
На 59-й минуте Челси остался в меньшинстве после удаления Чилуэлла, а уже через 15 минут в ворота лондонцев влетел второй мяч — Винисиус сбросил на Асенсио, а тот с линии штрафной попал точно в угол.
Реал довел матч до победы, сделав серьезный шаг для выхода в полуфинал.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик на поле так и не появился, просидев весь матч на скамейке запасных.
Ответный матч состоится в Лондоне 18 апреля.
Реал — Челси 2:0
Голы: Бензема, 22, Асенсио, 74
Удаление: Чилуэлл, 59 (Челси)
В другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Милан дома победил Наполи (1:0).