Челси без Мудрика уступил Реалу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — видео

13 апреля, 00:00
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За Реал забивали Бензема и Асенсио (Фото:REUTERS/Albert Gea)

За Реал забивали Бензема и Асенсио (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Мадридский Реал победил лондонский Челси со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Реал открыл счет на 22-й минуте, когда Кепа парировал удар Винисиуса, но на добивании сыграл Бензема.

На 59-й минуте Челси остался в меньшинстве после удаления Чилуэлла, а уже через 15 минут в ворота лондонцев влетел второй мяч — Винисиус сбросил на Асенсио, а тот с линии штрафной попал точно в угол.

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Реал довел матч до победы, сделав серьезный шаг для выхода в полуфинал.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик на поле так и не появился, просидев весь матч на скамейке запасных.

Ответный матч состоится в Лондоне 18 апреля.

Реал — Челси 2:0
Голы: Бензема, 22, Асенсио, 74
Удаление: Чилуэлл, 59 (Челси)

В другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Милан дома победил Наполи (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид

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