Соперник Реала получил красную карточку всего через 37 секунд после выхода на поле — видео

20 октября, 09:16
Поделиться:
Реал Мадрид обыграл Хетафе (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Реал Мадрид обыграл Хетафе (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

В рамках девятого тура чемпионата Испании Реал на выезде встречался с Хетафе.

Читайте также:
Сборная Марокко сенсационно одолела Аргентину и выиграла чемпионат мира по футболу U-20 — видео

Во втором тайме поединка произошел скандальный эпизод. Защитник Хетафе Аллан Ньом вышел на поле на 76-й минуте при счете 0:0. Через 37 секунд он был удален.

Правый защитник хозяев оказался в борьбе с левым вингером Реала Винисиусом Жуниором. Камерунец сфолил, а судья показал ему прямую красную карточку.

Реклама

Затем у Хетафе был удален Алекс Санкрис, и хозяева поля доигрывали матч вдевятером.

Реал добыл минимальную победу — 1:0. Автором гола стал Килиан Мбаппе.

Читайте также:
На звезду Реала подали в суд из-за шумной вечеринки в честь дня рождения

Отметим, что украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Реал определился с заменой Лунину.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies