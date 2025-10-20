В рамках девятого тура чемпионата Испании Реал на выезде встречался с Хетафе.

Во втором тайме поединка произошел скандальный эпизод. Защитник Хетафе Аллан Ньом вышел на поле на 76-й минуте при счете 0:0. Через 37 секунд он был удален.

Правый защитник хозяев оказался в борьбе с левым вингером Реала Винисиусом Жуниором. Камерунец сфолил, а судья показал ему прямую красную карточку.

Allan Nyom comes on and instantly gets sent off with a red LMAOOOO pic.twitter.com/147C1CisnP — CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) October 19, 2025

Затем у Хетафе был удален Алекс Санкрис, и хозяева поля доигрывали матч вдевятером.

Реал добыл минимальную победу — 1:0. Автором гола стал Килиан Мбаппе.

Отметим, что украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Реал определился с заменой Лунину.