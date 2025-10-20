Соперник Реала получил красную карточку всего через 37 секунд после выхода на поле — видео
Реал Мадрид обыграл Хетафе (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)
В рамках девятого тура чемпионата Испании Реал на выезде встречался с Хетафе.
Во втором тайме поединка произошел скандальный эпизод. Защитник Хетафе Аллан Ньом вышел на поле на 76-й минуте при счете 0:0. Через 37 секунд он был удален.
Правый защитник хозяев оказался в борьбе с левым вингером Реала Винисиусом Жуниором. Камерунец сфолил, а судья показал ему прямую красную карточку.
Затем у Хетафе был удален Алекс Санкрис, и хозяева поля доигрывали матч вдевятером.
Реал добыл минимальную победу — 1:0. Автором гола стал Килиан Мбаппе.
Отметим, что украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Реал определился с заменой Лунину.