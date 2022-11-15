Вратарь сборной Украины получил от Реала дорогостоящий подарок — фото
В нынешнем сезоне Лунин сыграл за Реал шесть матчей (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин получил от своего клуба дорогостоящий автомобиль марки BMW, сообщается на официальном сайте «сливочных».
Презент был сделан для всех игроков первой команды и тренеров. Также машины получили баскетболисты Реала.
Спортсменам подарили электромобили BMW iX и BMW i4. Лунину досталась вторая из этих моделей.
«Это твердое обязательство клуба сделать весь свой парк полностью электрическим», — говорится в заявлении мадридского клуба.
В нынешнем сезоне Лунин сыграл за Реал шесть матчей. В этих играх Андрей пропустил четыре гола.
Сообщалось, что Реал готов предложить Лунину новый контракт.