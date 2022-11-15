Вратарь сборной Украины получил от Реала дорогостоящий подарок — фото

15 ноября, 20:53
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В нынешнем сезоне Лунин сыграл за Реал шесть матчей (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за Реал шесть матчей (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин получил от своего клуба дорогостоящий автомобиль марки BMW, сообщается на официальном сайте «сливочных».

Презент был сделан для всех игроков первой команды и тренеров. Также машины получили баскетболисты Реала.

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Спортсменам подарили электромобили BMW iX и BMW i4. Лунину досталась вторая из этих моделей.

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ФК Реал
Фото: ФК Реал

«Это твердое обязательство клуба сделать весь свой парк полностью электрическим», — говорится в заявлении мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за Реал шесть матчей. В этих играх Андрей пропустил четыре гола.

Сообщалось, что Реал готов предложить Лунину новый контракт.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид BMW Фото Андрей Лунин

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