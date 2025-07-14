Реал объявил о подписании одноклубника Трубина — контракт на шесть сезонов

14 июля, 22:40
Поделиться:
Альваро Каррерас (Фото: ФК «Реал)

Альваро Каррерас (Фото: ФК «Реал)

Мадридский Реал договорился о переходе защитника Альваро Каррераса из лиссабонской Бенфики, где выступает украинский вратарь Анатолий Трубин.

Читайте также:
После финала Клубного чемпионата мира обнародован новый рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2025

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Контракт с 22-летним испанским футболистом рассчитан на шесть сезонов — до 30 июня 2031 года. Презентация Каррераса как новичка «сливочных» запланирована на 15 июля, а перед ней состоится официальная встреча с президентом клуба Флорентино Пересом.

Реклама

Финансовые условия трансфера не раскрываются, но, по данным журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о сумме в 50 миллионов евро, которая будет выплачена несколькими частями.

Читайте также:
Трансфер Цыганкова в чемпионат Англии заблокировал главный тренер Жироны — СМИ

Интересно, что Каррерас уже выступал за молодежную команду Реала в период с 2017 по 2020 год. После этого он присоединился к Манчестер Юнайтед, а в 2024 году перешел в Бенфику на правах аренды, а затем — на полноценной основе за 6 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 защитник провел 50 матчей за португальский клуб, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легенда Реала Лука Модрич стал игроком Милана.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Реал Мадрид Трансферы Футбол Бенфика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies