Реал объявил о подписании одноклубника Трубина — контракт на шесть сезонов
Альваро Каррерас (Фото: ФК «Реал)
Мадридский Реал договорился о переходе защитника Альваро Каррераса из лиссабонской Бенфики, где выступает украинский вратарь Анатолий Трубин.
Об этом сообщает официальный сайт Реала.
Контракт с 22-летним испанским футболистом рассчитан на шесть сезонов — до 30 июня 2031 года. Презентация Каррераса как новичка «сливочных» запланирована на 15 июля, а перед ней состоится официальная встреча с президентом клуба Флорентино Пересом.
Финансовые условия трансфера не раскрываются, но, по данным журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о сумме в 50 миллионов евро, которая будет выплачена несколькими частями.
Интересно, что Каррерас уже выступал за молодежную команду Реала в период с 2017 по 2020 год. После этого он присоединился к Манчестер Юнайтед, а в 2024 году перешел в Бенфику на правах аренды, а затем — на полноценной основе за 6 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 защитник провел 50 матчей за португальский клуб, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
