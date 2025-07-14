Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Контракт с 22-летним испанским футболистом рассчитан на шесть сезонов — до 30 июня 2031 года. Презентация Каррераса как новичка «сливочных» запланирована на 15 июля, а перед ней состоится официальная встреча с президентом клуба Флорентино Пересом.

Реклама

Финансовые условия трансфера не раскрываются, но, по данным журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о сумме в 50 миллионов евро, которая будет выплачена несколькими частями.

Интересно, что Каррерас уже выступал за молодежную команду Реала в период с 2017 по 2020 год. После этого он присоединился к Манчестер Юнайтед, а в 2024 году перешел в Бенфику на правах аренды, а затем — на полноценной основе за 6 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 защитник провел 50 матчей за португальский клуб, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легенда Реала Лука Модрич стал игроком Милана.