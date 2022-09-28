Реал пожертвовал более миллиона евро для украинцев

28 сентября, 15:41
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Реал отчитался о результатах благотворительной кампании Все для Украины (Фото:ФК Реал)

Реал отчитался о результатах благотворительной кампании Все для Украины (Фото:ФК Реал)

Мадридский Реал финансово помог украинским беженцам пострадавшим от российского вторжения.

Благодаря благотворительной кампании Все для Украины через фонд Реала было собрано более миллиона евро, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Средства были предназначены на гуманитарные нужды украинцам, проживающим в разных испанских городах.

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Были закуплены еда, медикаменты, кровати, одеяла и другие основные потребности беженцев.

Ранее сообщалось, что французский Лилль собрал гуманитарную помощь Харькову на 25 тысяч человек.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Беженцы ФК Реал Мадрид Война в Украине

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