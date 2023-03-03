Барселона победила Реал на выезде и сделала шаг к финалу Кубка Испании 3 марта, 00:07 Барселона выигрывает у Реала в полуфинальной дуэли после первого матча (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Барселона со счетом 1:0 одолела Реал на выезде в первом матче полуфинала Кубка Испании.



Хозяева поля забили мяч на 12-й минуте, когда их комбинация завершилась навесом Винисиуса и точным ударом Бензема, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Зато открыть счет в середине первого тайма удалось гостям после того, как Куртуа парировал удар Кессье, но мяч отлетел в ноги защитника Реала Милитао, от которого тот залетел в сетку.

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Мадридцы попытались отыграться, и на 58-й минуте Винисиус закрутил снаряд в дальнюю девятку, но тер Штеген спас свою команду.

Однако забить еще раз могли и каталонцы — это Кессье в касание замыкал прострел с правого фланга, но угодил в своего же игрока и мяч вылетел за пределы поля.

В конце игры Реал мог сравнять счет, когда Родриго пробил рядом со стойкой, но все же проиграл.

Ответный матч пройдет 5 апреля на поле Барселоны.

Реал — Барселона 0:1

Гол: Милитао (в свои ворота), 26 минута

В предыдущем матче Барселона со счетом 0:1 на выезде сенсационно уступила Альмерии в рамках чемпионата Испании.