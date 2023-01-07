Чемпионат Испании. Реал потерпел первое поражение в новом году — видео

7 января, 23:58
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Реал проиграл Вильярреалу (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Реал проиграл Вильярреалу (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Сегодня, 7 января, состоялось три матча 16 тура чемпионата Испании по футболу.

Реал потерпел неожиданное поражение от Вильярреала со счетом 1:2.

На гол Пино мадридцы быстро ответили точным ударом Бензема, однако через несколько минут Морено снова вывел хозяев вперед, принеся в итоге своей команде победу.

Видео дня

В других матчах Мальорка обыграла Вальядолид 1:0, а Эспаньол разошелся миром с Жироной - 2:2.

Результаты матчей:

Вильярреал - Реал 2:1
Голы: Пино, 47, Морено, 63 - Бензема, 60

Мальорка - Вальядолид 1:0
Гол: Бастидас, 90+4

Эспаньол - Жирона 2:2
Голы: Пуадо, 51, Хоселу, 76 - Тони, 32, Эррера, 85

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре чемпионата Испании Реал победил Вальядолид (2:0) .

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера Эспаньол Вильярреал

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