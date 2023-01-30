Реал не сумел победить Реал Сосьедад и отпустил Барселону в отрыв на вершине чемпионата Испании — видео
Реал потерял два очка (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
В испанской Ла Лиге проходят матчи 19-го тура.
Действующему чемпиону Реалу не удалось на своем поле одолеть третью на сегодня команду в турнирной таблице Реал Сосьедад — 0:0.
Эта осечка позволила мадридцам, которые занимают второе место, сократить отставание от лидера Барселоны лишь на один балл — теперь между конкурентами пять очков.
Результаты 19 тура Ла Лиги:
Реал — Реал Сосьедад 0:0
Осасуна — Атлетико 0:1
Гол: Сауль, 74
Севилья — Эльче 3:0
Голы: Эн-Несири, 29, 45+4, Акунья, 43
Хетафе — Бетис 0:1
Гол: Борха Иглесиас, 86 (с пенальти)
Сельта — Атлетик 1:0
Гол: Аспас, 71
Вальядолид — Валенсия 1:0
Гол: Ларин, 90
Турнирная таблица
Накануне Барселона на выезде победила 1:0 Жирону, куда недавно перешел украинский полузащитник Виктор Циганков, который весь матч провел в запасе.