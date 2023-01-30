Реал не сумел победить Реал Сосьедад и отпустил Барселону в отрыв на вершине чемпионата Испании — видео 30 января, 01:29 Реал потерял два очка (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

В испанской Ла Лиге проходят матчи 19-го тура.



Действующему чемпиону Реалу не удалось на своем поле одолеть третью на сегодня команду в турнирной таблице Реал Сосьедад — 0:0.

Эта осечка позволила мадридцам, которые занимают второе место, сократить отставание от лидера Барселоны лишь на один балл — теперь между конкурентами пять очков.

Видео дня

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Результаты 19 тура Ла Лиги:

Реал — Реал Сосьедад 0:0

Осасуна — Атлетико 0:1

Гол: Сауль, 74



Севилья — Эльче 3:0

Голы: Эн-Несири, 29, 45+4, Акунья, 43

Хетафе — Бетис 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 86 (с пенальти)

Сельта — Атлетик 1:0

Гол: Аспас, 71

Вальядолид — Валенсия 1:0

Гол: Ларин, 90

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Барселона на выезде победила 1:0 Жирону, куда недавно перешел украинский полузащитник Виктор Циганков, который весь матч провел в запасе.