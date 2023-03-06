Барселона укрепила лидерство в чемпионате Испании после сенсационной осечки Реала — видео 6 марта, 00:03 Барселона лидирует с отрывом в девять очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона благодаря единственному голу Рафиньи со счетом 1:0 обыграла Валенсию и укрепила лидерство.

Каталонцы увеличили отрыв от Реала до девяти очков после того, как мадридцы не сумели обыграть Бетис, сыграв вничью 0:0.

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Третьим идет Атлетико, разгромивший Севилью со счетом 6:1.

Результаты матча:

Реал Сосьедад — Кадис 0:0

Альмерия — Вильярреал 0:2

Голы: Морено, 76, Моралес, 88

Мальорка — Эльче 0:1

Гол: Бое, 88

Атлетико — Севилья 6:1

Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 — Эн-Несири, 39

Вальядолид — Эспаньол 2:1

Голы: Санчес, 25, Агуадо, 62 — Брайтвайт, 87

Барселона — Валенсия 1:0

Гол: Рафинья, 15

Райо Вальекано — Атлетик 0:0

Бетис — Реал 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Жирона Виктора Цыганкова проиграла Хетафе (2:3), а украинец отличился голевым пасом в третьем матче подряд.

