Барселона укрепила лидерство в чемпионате Испании после сенсационной осечки Реала — видео
Барселона лидирует с отрывом в девять очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона благодаря единственному голу Рафиньи со счетом 1:0 обыграла Валенсию и укрепила лидерство.
Каталонцы увеличили отрыв от Реала до девяти очков после того, как мадридцы не сумели обыграть Бетис, сыграв вничью 0:0.
Третьим идет Атлетико, разгромивший Севилью со счетом 6:1.
Результаты матча:
Реал Сосьедад — Кадис 0:0
Альмерия — Вильярреал 0:2
Голы: Морено, 76, Моралес, 88
Мальорка — Эльче 0:1
Гол: Бое, 88
Атлетико — Севилья 6:1
Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 — Эн-Несири, 39
Вальядолид — Эспаньол 2:1
Голы: Санчес, 25, Агуадо, 62 — Брайтвайт, 87
Барселона — Валенсия 1:0
Гол: Рафинья, 15
Райо Вальекано — Атлетик 0:0
Бетис — Реал 0:0
Сообщалось, что Жирона Виктора Цыганкова проиграла Хетафе (2:3), а украинец отличился голевым пасом в третьем матче подряд.