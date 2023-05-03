Барселона приблизилась к чемпионству в Испании после сенсационного поражения Реала — видео

3 мая, 10:06
Поделиться:
Барселона лидирует с 14-очковым отрывом (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона лидирует с 14-очковым отрывом (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона и Реал сыграли свои поединки в 33-м туре чемпионата Испании по футболу.

Барселона на последних минутах благодаря голу Альбы вырвала победу над Осасуной со счетом 1:0 и закрепилась на первом месте турнирной таблицы.

Читайте также:
Усиление Бахмутского направления. Лунин приобрел боксерские перчатки Усика и помог ВСУ — фото

За пять туров до завершения чемпионата каталонцы оторвались от Реала на 14 очков после того, как «сливочные» сенсационно уступили Реал Сосьедаду со счетом 0:2.

Видео дня

Барселона - Осасуна 1:0
Гол: Альба, 85

Реал Сосьедад — Реал 2:0
Голы: Кубо, 47, Мугуруса, 85

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что украинец Виктор Цыганков отметился голевым пасом за Жирону в матче против Севильи (2:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X