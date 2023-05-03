Барселона приблизилась к чемпионству в Испании после сенсационного поражения Реала — видео 3 мая, 10:06 Барселона лидирует с 14-очковым отрывом (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона и Реал сыграли свои поединки в 33-м туре чемпионата Испании по футболу.

Барселона на последних минутах благодаря голу Альбы вырвала победу над Осасуной со счетом 1:0 и закрепилась на первом месте турнирной таблицы.

За пять туров до завершения чемпионата каталонцы оторвались от Реала на 14 очков после того, как «сливочные» сенсационно уступили Реал Сосьедаду со счетом 0:2.

Видео дня

Барселона - Осасуна 1:0

Гол: Альба, 85

Реал Сосьедад — Реал 2:0

Голы: Кубо, 47, Мугуруса, 85

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что украинец Виктор Цыганков отметился голевым пасом за Жирону в матче против Севильи (2:0).