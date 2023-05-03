Барселона приблизилась к чемпионству в Испании после сенсационного поражения Реала — видео
Барселона лидирует с 14-очковым отрывом (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Барселона и Реал сыграли свои поединки в 33-м туре чемпионата Испании по футболу.
Барселона на последних минутах благодаря голу Альбы вырвала победу над Осасуной со счетом 1:0 и закрепилась на первом месте турнирной таблицы.
За пять туров до завершения чемпионата каталонцы оторвались от Реала на 14 очков после того, как «сливочные» сенсационно уступили Реал Сосьедаду со счетом 0:2.
Барселона - Осасуна 1:0
Гол: Альба, 85
Реал Сосьедад — Реал 2:0
Голы: Кубо, 47, Мугуруса, 85
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что украинец Виктор Цыганков отметился голевым пасом за Жирону в матче против Севильи (2:0).