Чемпионат Испании. Реал обыграл Севилью и сохранил лидерство — видео 22 октября, 23:56 Реал продолжает идти без поражений (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Мадридский Реал обыграл Севилью в домашнем матче 11-го тура испанской Примеры и сохранил лидерство в турнирной таблице.

«Сливочные» открыли счет уже на 5-й минуте поединка. Однако в дебюте второго тайма гости отыгрались.

Вырвать победу хозяева смогли ближе к концу встречи. Украинский вратарь Реала Андрей Лунин на поле в этой игре не появился.

Видео дня

В других матчах дня Райо Вальекано разгромил Кадис, Вальядолид обыграл Реал Сосьедад, а Валенсия проиграла Мальорке.

Результаты матчей:

Райо Вальекано — Кадис 5:1

Голы: Паласон, 44 (с пен.), Гарсия, 45+1, Лежен, 63, 89 Камельо, 79 — Балью, 82 (автогол)

Удаления: Нтека, 87 — Карселен, 42, Алькарас, 61

Вальядолид — Реал Сосьедад 1:0

Гол: Леон, 16

Валенсия — Мальорка 1:2

Голы: Кавани, 52 (с пен.) — Мурики, 55, Ли Канг, 83

Реал — Севилья 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 — Ламела, 54

Турнирная таблица

Фото: football.ua

Сообщалось, что Барселона с дублем Левандовски разгромила Вильярреал в чемпионате Испании.

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