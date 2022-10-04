Реал — Шахтер. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 4 октября, 21:58 Реал — фаворит матча (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.



Британская контора William Hill считает, что фаворит — Реал. Его победа соответствует коэффициенту 1,15. Успех Шахтера оценивается в 17,00, ничья — в 7,50.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Реала 2:0 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают его же победу 3:0 за 7,50.

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Наиболее вероятный исход не в пользу Реала — ничья 1:1 за 15,00. Самый вероятный результат в пользу Шахтера — победа 1:0 или 2:1 за 46,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Реалу, но меньше коллег верит в его победу — 1,18, а также в ничью — 7,90. Успех Шахтера оценивается в те же 17,00.

Шахтер сыграл дома вничью 1:1 с шотландским Селтиком во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

