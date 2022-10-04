Реал — Шахтер. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

4 октября, 21:58
Поделиться:
Реал — фаворит матча (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Реал — фаворит матча (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.

Читайте также:
Реал — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Реал. Его победа соответствует коэффициенту 1,15. Успех Шахтера оценивается в 17,00, ничья — в 7,50.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Реала 2:0 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают его же победу 3:0 за 7,50.

Видео дня

Читайте также:
Испанская Примера. Реал с Луниным в составе потерял первые очки и не смог вернуть лидерство — видео

Наиболее вероятный исход не в пользу Реала — ничья 1:1 за 15,00. Самый вероятный результат в пользу Шахтера — победа 1:0 или 2:1 за 46,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Реалу, но меньше коллег верит в его победу — 1,18, а также в ничью — 7,90. Успех Шахтера оценивается в те же 17,00.

Читайте также:
Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Металлист и сохранил лидерство, Днепр-1 продолжает идти без потерь — видео

Шахтер сыграл дома вничью 1:1 с шотландским Селтиком во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X