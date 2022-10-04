Реал — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября, 15:52 Реал и Шахтер борются за лидерство в группе (Фото:ФК Шахтер)

НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.



Матч Реал (Испания) — Шахтер (Украина) состоится 5 октября в 22:00 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать про Реал перед матчем:

лидирует в группе с 6 очками после побед над Селтиком и Лейпцигом;

находится на 2 месте в испанской Ла Лиге, уступая лидеру Барселоне по дополнительным показателям;

не знает поражений 12 последних игр во всех турнирах при 10 победах и двух ничьих;

не сыграют основной вратарь Куртуа, полузащитник Себальос. Под вопросом участие основного хавбека Модрича ( травмы).

Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

занимает 2 место в группе после победы над Лейпцигом и ничьей с Селтиком;

лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в один балл от второго в таблице Днепра-1;

потерпел одно поражение в последних восьми играх во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих;

не сможет рассчитывать на защитника Корниенко ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Шахтер: Трубин — Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сикан

НВ