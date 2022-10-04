Реал — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

4 октября, 15:52
Поделиться:
Реал и Шахтер борются за лидерство в группе (Фото:ФК Шахтер)

Реал и Шахтер борются за лидерство в группе (Фото:ФК Шахтер)

НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.

Матч Реал (Испания) — Шахтер (Украина) состоится 5 октября в 22:00 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Читайте также:
Испанская Примера. Реал с Луниным в составе потерял первые очки и не смог вернуть лидерство — видео

Что нужно знать про Реал перед матчем:

  • лидирует в группе с 6 очками после побед над Селтиком и Лейпцигом;
  • находится на 2 месте в испанской Ла Лиге, уступая лидеру Барселоне по дополнительным показателям;
  • не знает поражений 12 последних игр во всех турнирах при 10 победах и двух ничьих;
  • не сыграют основной вратарь Куртуа, полузащитник Себальос. Под вопросом участие основного хавбека Модрича (травмы).
Читайте также:
Украинская Премьер-лига. Шахтер разгромил Металлист и сохранил лидерство, Днепр-1 продолжает идти без потерь — видео

Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • занимает 2 место в группе после победы над Лейпцигом и ничьей с Селтиком;
  • лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в один балл от второго в таблице Днепра-1;
  • потерпел одно поражение в последних восьми играх во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих;
  • не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (повреждение).

Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Шахтер: Трубин — Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сикан

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X