Реал — Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 5 октября, 01:15 Реал принимает Шахтер в Мадриде (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 5 октября.



Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Шахтер: Трубин — Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сикан

Видео дня

Матч состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Реал лидирует в группе с 6 очками после побед над Селтиком и Лейпцигом. Клуб находится на 2 месте в испанской Ла Лиге, уступая лидеру Барселоне по дополнительным показателям.

Команда не знает поражений 12 последних игр во всех турнирах при 10 победах и двух ничьих. За коллектив не сыграют основной вратарь Куртуа, полузащитник Себальос. Под вопросом участие основного хавбека Модрича (травмы).

Шахтер занимает 2 место в группе после победы над Лейпцигом и ничьей с Селтиком. Клуб лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в один балл от второго в таблице Днепра-1.

Команда потерпела одно поражение в последних восьми играх во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (повреждение).

Статистика знает шесть официальных матчей между командами. Реал выиграл четыре раза, Шахтер — два. Пока что ни разу не была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,15, то, что выиграет Шахтер, оценивается в 17,00, ничья — в 7,50.

