Реал — Шахтер. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

5 октября, 22:43
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Шахтер и Реал занимают второе и первое место в группе (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Шахтер и Реал занимают второе и первое место в группе (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ в режиме онлайн публикует видео главных моментов поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Шахтер можно здесь

Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 5 октября.

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Стартовые составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Видео дня

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

1:0 — Родриго, 13 минута:

2:0 — Винисиус, 28 минута:

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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