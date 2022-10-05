Реал — Шахтер. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 5 октября, 22:43 Шахтер и Реал занимают второе и первое место в группе (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ в режиме онлайн публикует видео главных моментов поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.



Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 5 октября.

Стартовые составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Видео дня

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

1:0 — Родриго, 13 минута:

2:0 — Винисиус, 28 минута: