20-летним украинским вратарем серьезно интересуется мадридский Реал — СМИ

10 октября, 21:48
Владислав Крапивцов (Фото: ФК Жирона)

Вратарь Жироны и молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов попал в сферу интересов мадридского Реала.
Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

По данным источника, скауты Реала впечатлены прогрессом 20-летнего футболиста. «Сливочные» внимательно следят за его развитием и считают, что он обладает высоким потенциалом.

Крапивцов может потенциально заменить основного голкипера Реала Тибо Куртуа, контракт с которым истекает летом 2027 года.

За Реал также выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который имеет контракт до 2030 года, однако мадридцы готовы отпустить дублера Куртуа, если он сам захочет уйти.

Напомним, Крапивцов начинал футбольный путь в молодежных командах Днепра и Днепра-1. В январе этого года присоединился к Жироне как свободный агент.

В составе Жироны украинец провел четыре матча в Ла Лиге, в которых пропустил 13 голов. Контракт голкипера с клубом рассчитан до 2029 года.

Мы писали, что Крапивцовым интересуется каталонская Барселона.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании ФК Жирона Владислав Крапивцев

